Nova manifestação separatista em Barcelona

Carme Forcadell e Carles Puigdemont apresentaram queixas contra Espanha no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.



As queixas do presidente destituído e da ex-líder do parlamento da Catalunha têm por base os acontecimentos durante e após o referendo pela independência.



Entretanto, Carme Forcadell saiu em liberdade depois de ter pago uma fiança de 150 mil euros imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça espanhol.