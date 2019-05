Partilhar o artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau Imprimir o artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau Enviar por email o artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau Aumentar a fonte do artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau Diminuir a fonte do artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau Ouvir o artigo Nova metrópole mundial chinesa vai reforçar cooperação sino-lusófona, defende chefe do Governo de Macau

Tópicos:

Faixa, Guangdong Dongguan Foshan Cantão Huizhou Jiangmen Shenzhen Zhaoqing Zhongshan, Macau Macau, PIB Austrália Indonésia,