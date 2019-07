Partilhar o artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico Imprimir o artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico Enviar por email o artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico Aumentar a fonte do artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico Diminuir a fonte do artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico Ouvir o artigo Nova presidente da Comissão Europeia espera "boa relação" com novo PM britânico

Tópicos:

Conservador, Câa,