Nova presidente do Tribunal de Recurso e novo procurador-geral timorenses tomam posse esta semana

Jacinta Correia da Costa, uma das atuais magistradas do Tribunal de Recurso, a mais alta instância do sistema judicial timorense, vai substituir no cargo Deolindo dos Santos, que termina assim o mandato iniciado em 26 de abril de 2017.

Já Alfonso Lopes, atualmente procurador-geral-adjunto da República, vai substituir o atual responsável do Ministério Público, José Ximenes, que termina dois mandatos consecutivos à frente da Procuradoria-Geral da República timorense.

Para que Alfonso Lopes possa assumir as novas funções, a comissão de serviço como procurador-geral-adjunto foi hoje terminada, numa decisão da reunião do Conselho Superior do Ministério Público timorense.

As alterações de 2011 ao estatuto do Ministério Público determinaram que o procurador-geral da República é nomeado e exonerado pelo Presidente de Timor-Leste, ouvido o Governo, de entre "magistrados do Ministério Público e de juízes de direito de categoria não inferior a 1.ª classe".

A lei em vigor determina que o mandato do procurador-geral da República tem a duração de quatro anos e só pode ser renovado uma vez, por igual período.