Nova ronda negocial sobre constituição síria concluída com pouco progresso

"Dois anos e meio após a criação do Comité Constitucional (...) há uma clara necessidade de assumir compromissos, superar diferenças e avançar substancialmente na tarefa de preparar a reforma constitucional", disse Pedersen em comunicado, após negociações entre o Governo do Presidente sírio, Bachar al Asad, e a oposição.

O enviado da ONU para a Síria indicou que nos primeiros quatro dias da negociações, que começaram em 21 de março, foram discutidas partes do futuro texto constitucional relativas a símbolos nacionais, identidade do Estado, fundamentos básicos de governação e regulação e funções das autoridades públicas.

"Todas as delegações ofereceram revisões de alguns dos textos apresentados, que em alguns casos incluíram emendas para tentar refletir o conteúdo das discussões e reduzir as diferenças", disse o mediador.

Pedersen disse na quinta-feira, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que continua a ver "diferenças significativas" entre as posições do Governo e da oposição na Síria na negociação constitucional, considerada o pilar de qualquer solução política para a guerra.

Desde 2019, os 45 membros do Comité Constitucional (15 representantes do Governo, 15 da oposição e 15 da sociedade civil) realizaram diferentes rondas negociais em Genebra para elaborar uma Constituição consensual, embora a pandemia e as diferenças entre as fações tenham causado atrasos e paragens nos trabalhos.