Nova sede do Banco de Cabo Verde desenhada por Siza Vieira inaugurada quinta-feira

Em nota enviada à agência Lusa, o BCV explicou que a nova sede do banco central, na Achada de Santo António, centro da Praia, será inaugurada pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, em 11 de fevereiro, no mesmo dia em que todos os antigos governadores da instituição serão condecorados pelo Governo.

"Pelas suas características, dimensão e complexidade, valorizará não só o Banco de Cabo Verde, mas também a cidade da Praia e todo o país", afirmou a instituição, sobre a nova sede.

A obra envolveu uma área total de 10.782 metros quadrados, 40% da qual área construída em seis pisos, criando ainda uma alameda pedonal com 50 plantas e um parque de estacionamento. Vai albergar 200 colaboradores e contará com um auditório com capacidade para 144 pessoas.

"Representa um marco inegável e decisivo para o reforço institucional do BCV, sendo imprescindível, na ótica do desenvolvimento de um sistema financeiro moderno e de um papel cada vez mais exigente para o banco central, tendo em conta sobretudo a salvaguarda da integridade e do funcionamento pleno dos sistemas de pagamentos, razão fulcral para o funcionamento do país", lê-se no comunicado.

A nota acrescentou que a estrutura da nova sede do BCV "contempla soluções particulares de segurança hoje exigidas a qualquer banco central, além de outras valências, designadamente, um moderno e bem equipado `data center`".

No comunicado é sublinhado que a obra foi financiada "na sua totalidade" com recursos provenientes do Fundo de Pensões dos Colaboradores beneficiários do regime privativo de previdência social do BCV, "pelo que a sua construção não teve encargos, quer para o Banco de Cabo Verde, quer para o erário público".

"Trata-se de um mecanismo, normalmente utilizado por Instituições Financeiras, e encontra respaldo nas Normas Internacionais de Relato Financeiro, permitindo retirar pressão às Contas do Balanço do Banco, rentabilizando esses recursos conforme recomendam as melhores práticas internacionais", explicou a instituição.

As obras do novo edifício sede do BCV, ao lado da Assembleia Nacional, arrancaram em agosto de 2017. Até fevereiro de 2020 já tinha custado, segundo as contas oficiais do banco central, 2.296 milhões de escudos (20,6 milhões de euros), correspondente a praticamente 95% das despesas previstas para o colocar em condições de uso.

Em fevereiro de 2019, de visita à obra, o arquiteto português Álvaro Siza Vieira mostrou-se satisfeito com a construção do edifício, em betão branco e que projetou há 20 anos, revelando que enviou a maquete para o Canadá, por estar convencido de que esta não ia avançar.

Tendo em conta o clima quente cabo-verdiano, a sua composição foi objeto de experiências, conforme revelou então o arquiteto, vencedor do Prémio Pritzker em 1992.

"O projeto é exatamente o mesmo, feito há 20 anos. Houve alterações, no que se refere a infraestruturas, porque a exigência é outra quanto a segurança, controlo, informática, mas o projeto é rigorosamente o mesmo. Aguentou bem as modificações", disse.

O relatório e contas do BCV de 2019 referiu que a avaliação dos gastos totais com a construção da nova sede deverá atingir os 2.429 milhões de escudos (21,8 milhões de euros) "e não se espera nenhuma derrapagem orçamental".

A nova sede será cedida ao BCV em regime de `leasing` financeiro. Como contrapartida pela utilização do edifício, o BCV assumirá as prestações mensais dos beneficiários para o fundo de pensões, passando o edifício a "custo zero" para o BCV com a extinção das responsabilidades do fundo.

A nova sede do BCV já teve inauguração prevista para 27 de março de 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O edifício, cuja primeira pedra foi simbolicamente colocada em 2000 pelo entretanto falecido Presidente da República António Mascarenhas Monteiro, fica localizado no bairro mais populoso da cidade da Praia, onde se encontram também edifícios como a sede das Nações Unidas em Cabo Verde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Embaixada de Portugal.