Nova troca de tiros na fronteira israelo-libanesa pelo 24.º dia consecutivo

Um porta-voz militar israelita informou que as tropas de Israel "atacaram uma célula terrorista que planeava lançar mísseis antitanque" para o território judaico.

Pouco depois, após a ativação de alarmes de ataques aéreos na comunidade fronteiriça de Metula, o exército israelita deu conta do disparo de dois mísseis, sem êxito, a partir do Líbano, aos quais respondeu com ataques de artilharia.

Os incidentes seguem-se a uma série de ataques realizados hoje de manhã por caças israelitas contra "infraestruturas terroristas" do grupo xiita libanês Hezbollah, incluindo "armamento e postos militares", afirmou o porta-voz militar israelita.

Desde 08 deste mês, um dia depois do início da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas em Gaza, o Hezbollah e as tropas israelitas têm estado envolvidas num intenso fogo cruzado nas zonas fronteiriças, onde também se registaram ações reivindicadas por fações palestinianas presentes em território libanês.

O Hezbollah reivindicou a responsabilidade por quatro ataques contra o norte de Israel hoje, alegadamente causando baixas entre as forças israelitas e a destruição de um tanque Merkava. Por seu lado, o exército israelita afirmou ter respondido ao ataque do Hezbollah com fogo de artilharia.

A violência continua a aumentar, com ambas as partes a atacarem alvos cada vez mais afastados da fronteira, embora ainda circunscritos a um determinado raio.

Os ataques a partir do Líbano intensificaram-se a partir de sábado, na sequência da expansão das operações terrestres israelitas em Gaza na noite de sexta-feira, em paralelo com o pior bombardeamento do enclave desde o início da guerra.

A escalada de tensão na fronteira, a mais elevada desde 2006, matou pelo menos 71 pessoas: oito em Israel - sete soldados e um civil - e pelo menos 63 no Líbano, incluindo oito civis, entre os quais um operador de câmara da Reuters, 49 membros do Hezbollah e seis membros de milícias palestinianas.

O incidente também suscitou o receio de que o Líbano se possa tornar uma segunda frente na guerra de Gaza, algo que o governo libanês está a tentar evitar através de contactos no país e no estrangeiro.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrala, deverá fazer na próxima sexta-feira o primeiro discurso desde o início da violência, intervenções que são normalmente transmitidos na televisão pró Hezbollah e em ecrãs gigantes em eventos organizados pelo grupo xiita.