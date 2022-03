Nova Zelândia anuncia fim de algumas restrições

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, disse que as pessoas já não vão precisar de ser vacinadas nem digitalizar códigos QR para entrar em lojas, restaurantes e bares a partir de 4 de abril.

Os trabalhadores de algumas áreas de atividade, como professores, agentes da polícia e empregados de mesa, também deixam de precisar de estar vacinados, embora a exigência se mantenha para prestadores de cuidados de saúde e cuidadores de idosos, trabalhadores fronteiriços e agentes de correção.

A partir de sexta-feira, vai também desaparecer a restrição que limitava a 100 pessoas grupos ao ar livre. Isso vai permitir que alguns concertos e eventos desportivos, como maratonas, sejam retomados, reunindo, por enquanto, um máximo de 200 pessoas.

Muitos espaços fechados continuam a exigir o uso de máscara, incluindo lojas, transportes públicos e salas de aula, para crianças com 8 anos ou mais.

Porquê das medidas

Jacinda Ardern sublinhou que as medidas impostas pelo Governo nos últimos dois anos para limitar a propagação do coronavírus salvaram milhares de vidas e ajudaram a economia.

"Mas, embora tenhamos sido bem sucedidos, também tem sido muito difícil", admitiu.

"Todos tiveram de desistir de algo para que isto funcionasse, e alguns mais do que outros", reconheceu a primeira-ministra.

As mudanças significam que muitas restrições serão removidas antes de os turistas começarem a regressar à Nova Zelândia.

No início de março, o governo anunciou que os turistas australianos seriam recebidos de volta a partir de 12 de abril e os turistas de muitos outros países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a partir de 1 de maio.

Até ao início da pandemia da covid-19, altura em que a Nova Zelândia impôs alguns dos controlos fronteiriços mais rigorosos do mundo, o turismo internacional representava cerca de 20% do rendimento estrangeiro da Nova Zelândia e mais de 5% do produto interno bruto (PIB).

A Nova Zelândia continua a registar uma taxa elevada de infeções e hospitalizações devido ao novo coronavírus desde o início da pandemia, com uma média de 17 mil casos registados todos os dias.