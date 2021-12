Nova Zelândia atrasa reabertura sem quarentena devido à variante ómicron

, que manteve baixo o número de infeções e mortes com o vírus e implementou uma das políticas mais duras do mundo durante a pandemia,O ministro Chris Hipkins argumentou numa declaração que a decisão se destina a "travar a rápida propagação"", disse Hipkins, sublinhando que a política é "absolutamente necessária" para continuar a proteger as pessoas.Embora o ministro não tenha feito qualquer menção aos viajantes do resto do mundo, que ainda se espera que possam entrar no país sem quarentena a partir de meados de abril, presume-se que estas novas medidas acabarão por afetar também os planos anteriormente anunciados.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia acumulou 13.495 casos confirmados de covid-19, incluindo 49 mortes.