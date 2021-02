Nova Zelândia. Líder de etnia maori expulso do Parlamento por não usar gravata

My hei-tiki is my tie of choice. It ties me to my tīpuna, whenua, and people. We have made it known that this party will not be subjugated nor assimilated to dated colonial rules. — Rawiri Waititi MP (@Rawiri_Waititi) February 9, 2021

Momentos antes da expulsão, Rawiri Waititi tinha entrado numa discussão acesa com o líder da Câmara dos Representantes, Trevor Mallard, precisamente sobre o código de vestuário a cumprir no Parlamento.O líder maori (povo nativo da Nova Zelândia) terá explicado a Mallard queutilizada pelos deputados na Câmara dos Representantes.Em resposta, Mallard disse a Waititi que não seria chamado para falar diante dos restantes deputados caso não estivesse a utilizar uma gravata. Quando o líder maori continuou a falar, foi expulso da Câmara., escreveu Waititi no Twitter, depois da expulsão. “Fizemos saber que este partido não será subjugado a regras coloniais passadas”.Esta não foi a primeira vez que Waititi se opôs ao uso de gravatas, que já chegou a descrever como “nós coloniais”. No ano passado foi expulso do Parlamento pela mesma razão.Na semana passada, depois de receber um pedido para que o código de vestuário no Parlamento da Nova Zelândia fosse relaxado,A decisão dofoi tomada depois de ter pedido aos deputados que apontassem, por escrito, aquilo que consideravam um código de vestuário adequado. “Uma maioria significativa dos deputados que me responderam disse opor-se a qualquer mudança no código de vestuário”, assegurou Mallard, citado pelo

Terá sido esta a razão para a indignação de Waititi, levando-o a usar o colar em protesto. Já a colíder do Partido Maori, Debbie Ngarewa-Packer, que também tem assento no Parlamento, escolheu usar fato e gravata na sessão parlamentar. O Partido Maori, fundado em 2004, identifica-se como de centro-esquerda e foca-se na defesa dos direitos de indígenas. Hoje em dia vivem, na Nova Zelândia, centenas de milhares de pessoas de origem maori.

A primeira-ministra da Nova Zelândia já se pronunciou, dizendo não ter qualquer objeção pessoal quanto à não utilização de gravata no Parlamento. Considerou, no entanto, haver temas mais relevantes a serem discutidos na Câmara dos Representantes do que o vestuário., declarou Jacinda Ardern.O atual Parlamento da Nova Zelândia é o mais diverso e inclusivo até hoje, contando com 48 por cento de mulheres entre os seus membros, 11 por cento de pessoas LGBT, 21 por cento de maoris, 8,3 por cento de nativos das ilhas do Pacífico e sete por cento de asiáticos neozelandeses.O aumento desta diversidade tem levantado cada vez mais pedidos para que os deputados sejam autorizados a utilizar vestes típicas que representem as suas identidades culturais.