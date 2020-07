Nova Zelândia. Ministro demitido por ter relação com subordinada

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que demitiu o ministro da Imigração, Iain Lees-Galloway, por ter uma relação imprópria com uma subordinada.



Ardern disse ter tomado conhecimento das alegações na terça-feira, afirmando que o ministro tinha demonstrado uma significativa falta de discernimento.



"As suas ações acabaram por me levar a perder a confiança nele enquanto ministro", disse Ardern.



A governante afirmou que Iain Lees-Galloway teve um caso consensual durante cerca de um ano com uma mulher que inicialmente esteve empregada numa das agências sob supervisão do ministro, e que mais tarde trabalhou como funcionária no seu gabinete.



Lees-Galloway, de 41 anos, aceitou a decisão de Ardern e pediu desculpa, precisando que não seria candidato nas próximas eleições, que se realizam em setembro.



"Agi de forma completamente inadequada na minha posição e não posso continuar como ministro", admitiu Lees-Galloway numa declaração, citada pela agência Associated Press (AP).