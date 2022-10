Nova Zelândia. Morrem 477 baleias depois de terem ficado encalhadas

A localização remota das praias e a presença de tubarões nas águas do Oceano Pacífico impossibilitou a mobilização de voluntários para desencalhar as baleias. Temendo-se um forte risco de ataque para os quase 600 habitantes da ilha, uma vez que os tubarões poderiam ser facilmente atraídos pelo cheiro das baleias, o abate dos animais que sobreviveram ao encalhe foi inevitável.



Os mamíferos não vão ser enterrados ou rebocados para o mar. Em vez disso serão deixados a decompor-se. A decisão foi tomada pelo Departamento de Conservação, devido à localização das praias.



Os encalhamentos em massa de baleias-piloto acontecem frequentemente na Nova Zelândia, especialmente durante os meses de Verão. Os cientistas não sabem exatamente a razão, mas acreditam que as baleias podem ficar desorientadas por se tratar de praias de areia suavemente inclinada.





O diretor-geral do Projeto Jonah, que ajuda a salvar baleias, Daren Grover, explicou que há muita comida para as baleias à volta das ilhas Chatham, o que as faz aproximarem-se da costa. “Passam de nadar em águas muito profundas para águas pouco profundas. Não percebem que estão a ficar sem água e antes que dêem por isso, ficam encalhadas na praia", acrescenta Daren Grover.



As mortes ocorrem duas semanas depois de cerca de 200 baleias-piloto terem morrido na Austrália depois de As mortes ocorrem duas semanas depois de cerca de 200 baleias-piloto terem morrido na Austrália depois de terem ficado encalhadas numa praia remota da Tasmânia