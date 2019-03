Nova Zelândia muda lei das armas após ataque que provocou 50 mortos e 36 feridos

A idade mínima legal para a posse de arma no país é de 16 ou 18 anos.



A polícia da Nova Zelândia garante que o autor dos ataques que mataram 50 pessoas agiu sozinho, mas poderá ter tido a ajuda de outras pessoas.



As autoridades pedem também a quem tem armas que as entregue ainda antes de se conhecerem as alterações à lei, anunciada pela Primeira-ministra.