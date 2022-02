Nova Zelândia proíbe terapias de conversão sexual

A lei põe fim a "um erro doloroso, insidioso e destrutivo", disse o vice-primeiro-ministro, Grant Roberston, antes da terceira votação, segundo declarações citadas pela Rádio Nova Zelândia.O político trabalhista, que declarou publicamente a sua homossexualidade, considerou que a aprovação "envia uma mensagem: uma mensagem de apoio e afirmação de amor a todas as comunidades do arco-íris".A legislação também abre caminho para as vítimas de terapias de conversão pedirem uma indemnização em tribunais civis.De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Waitako, na Nova Zelândia, em 2018, uma em cada seis pessoas transexuais ou não-binárias disse que um psicólogo ou conselheiro religioso tentou mudar a sua identidade sexual.No país vizinho, a Austrália, têm aumentado os apelos para que as terapias de conversão sexual sejam proibidas em todo o país, depois do estado de Queensland, Território da Capital Australiana, e Victoria as tornarem ilegais a partir de 2020.

A Organização das Nações Unidas considera as terapias de conversão sexual uma forma de tortura contra a comunidade LGBTQI+.