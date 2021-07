Nova Zelândia recebe cidadã suspeita de ligação ao Estado Islâmico

A primeira ministra nova zelandesa Jacinda Ardern,Ardern destaca que a





"Eles não são responsabilidade da Turquia e, com a recusa da Austrália em aceitar a família, isso torna-os nossos" disse Jacinda Ardern citada no NZHerald. E acrescenta "Posso assegurar às pessoas que estão a ser tomadas todas as precauções em como a mulher e seus filhos pequenos são devolvidos à Nova Zelândia e como eles serão admitidos de uma forma que minimize qualquer risco para os neozelandeses".





"As agências neozelandesa e turca tem trabalhado em conjunto. É importante garantir que todas as etapas apropriadas sejam implementadas para abordar as preocupações de segurança em potencial e ter os serviços certos para apoiar a reintegração, com foco particular no bem-estar das crianças", rematou a primeira ministra.





Aden morou na Nova Zelândia até aos seis anos, quando se mudou para a Austrália, recebendo a dupla nacionalidade. Em 2014, partiu para a Síria com passaporte australiano.







No início deste ano, a jovem mãe com dois filhos pela mão, foi detida pelos serviços de imigração turcos ao cruzar a fronteira síria





Após solicitação turca de repatriamento de Aden, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison decidiu retirar a cidadania australiana sem avisar a Nova Zelândia, por considerá-la "um inimigo do país".



Para o Conselho de Mulheres Islâmicas da Nova Zelândia a possibilidade de ser dada uma segunda oportunidade a Aden "e não deixar uma jovem família apátrida", mostra que o governo da Nova Zelandia está de acordo com as obrigações internacionais e elogia Jacinda Ardern.





"Juntos, como neozelandeses, somos obrigados a oferecer uma oportunidade de uma nova vida para esta família a integrar-se e florescer na sociedade. Soluções de qualidade e de longo prazo nunca são simples. É um esforço que leva tempo para criar os filhos e reconstruir vidas", sublinha o Conselho.







Deborah Manning, a advogada que representa a família, diz que Suhayra Aden está ansiosa para começar o próximo capítulo da vida na Nova Zelândia.





"Acho que, como qualquer mãe, o foco está muito nos filhos e ela está, acima de tudo, apenas a querer privacidade e tempo com eles para que tenham uma vida o mais normal possível para serem capazes de enfrentar e lidar com tudo o que eles já passaram", relatou Manning.





"Este é obviamente um momento difícil para ela e os filhos. Eles estão muito ansiosos para começar o próximo capítulo de suas vidas e vir para a Nova Zelândia", completou.