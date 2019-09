Partilhar o artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão Imprimir o artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão Enviar por email o artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão Aumentar a fonte do artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão Diminuir a fonte do artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão Ouvir o artigo Nova Zelândia recebeu informações de torturados pela CIA durante guerra no Afeganistão

Tópicos:

Inteligência Madeleine Laracy, NZSIS,