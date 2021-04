Novas células imunitárias "inteligentes" eficazes contra tumores sólidos em ratinhos

, de forma a produzirem um recetor capaz de localizar um antigénio específico na superfície de um cancro. A sigla corresponde à designação em inglês para 'recetor antigénio quimérico' ().

As primeiras terapias com CAR T foram autorizadas sob duas formas nos Estados Unidos da América em 2017 e mostraram ser capazes de curar algumas pessoas.

– ao não agirem contra tumores sólidos -– por poderem atacar células não cancerígenas possuidoras da mesma proteína alvo na superfície, com efeitos colaterais tóxicos e por vezes fatais.

Investigadores da Universidade da Califórnia em São Francisco, EUA, conseguiram agora afinar o tipo de recetores das CAR T e o seu processo de ataque, tornando-as mais seguras e abrangentes.







“Conseguimos controlar melhor o que faz a célula ao chegar à zona doente”, explicou Kole Roybal, que dirigiu as pesquisas. “Podemos realmente programa-las, para funções muito específicas”.





Uma das razões que explicam porque as CAR T convencionais são ineficazes contra tumores sólidos é que nem todas as células tumorais expressam a mesma e única proteína, explicou Roybal. Esta heterogeneidade permite que células tumorais escapem à terapia CAR específica.



Por outro lado, a maioria dos tumores expressam as mesmas proteínas das células saudáveis, o que dificulta a sua identificação.

Era necessária uma estratégia dupla, para responder tanto à falta de antigénios específicos de tumores como à heterogeneidade celular destes.

Um novo circuito





A equipa da Universidade da Califórnia desenvolveu então um novo tipo de células CAR T, eficazes contra múltiplas combinações de antigénios.







Equiparam-nas para isso com um recetor synthetic notch (synNotch), que ativa uma resposta CAR específica, num circuito liga-desliga.



Em vez de levar a um ataque instantâneo e dirigido, como anteriormente, estes recetores synNotch-CAR T ativam qualquer gene ou genes requeridos ao reconhecerem um antigénio alvo.

Nos testes, a equipa de Roybal escolheu um antigénio específico de algumas células de tumores cerebrais conhecidos como glioblastomas. Ao contactar com ele o novo recetor ativou o gene do recetor-padrão CAR T, desenvolvido para localizar proteínas comuns a múltiplas células, tanto tumorais como saudáveis.





A identificação específica desencandeou assim um ataque múltiplo.



Crucialmente, a ação das novas CAR T limitou-se ao tumor e respetiva área envolvente onde ambos os alvos estavam presentes. Quando abandonaram o tumor, os genes ativados desligaram-se, uma vez que o recetor synNotch deixou de encontrar o primeiro antigénio., ultrapassando os dois problemas dos tratamentos com células CAR T convencionais. Conseguiu não só reduzir os glioblastomas como prevenir o seu ressurgimento.





Os resultados foram similares em estudos separados para cancros do ovário e em mesoteliomas, causados na sua maioria por amianto.

“Concluindo,contra os glioblastomas, providenciando uma estratégia de reconhecimento genérico aplicável a outros tumores sólidos”, referem as conclusões da investigação

Horizonte amplo

, o que poderá ter lugar dentro de um ou dois anos.Esses testes vão implicar a recolha das células imunitárias de um paciente para as modificar geneticamente antes de as reintroduzir no corpo., o que iria reduzir os custos de forma significativa.

Outra vantagem destas novas CAR-T provou ser o tempo de vida. As convencionais parecem ficar exaustas em pouco tempo e morrem, mas as CAR-T mais inteligentes persistem mais tempo no corpo, um pormenor importante para evitar reaparecimentos tumorais, explicou Roybal.

“Estamos a resolver uma série de obstáculos quanto a tumores sólidos”, afirmou Roybal. “Ainda nos falta muito, há muito trabalho a fazer, mas demos passos significativos”.

Por exemplo, os tumores libertam muitas vezes supressores de respostas imunitárias.







A equipa de Roybal pretende desenvolver células CAR-T inteligentes capazes de contornar essa tática e estimular uma resposta imunitária mais abrangente contra tumores.