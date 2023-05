Novas regras de identificação marcam eleições autárquicas britânicas

"O dia das eleições parece estar a decorrer com normalidade, como é habitual, o que é reflexo dos meses de planeamento e trabalho árduo dos agentes eleitorais e administradores que organizam as eleições de hoje", afirmou Peter Stanyon, director executivo da Associação de Administradores Eleitorais do Reino Unido.

O centro de estudos Sociedade para a Reforma Eleitoral, que se opôs à nova medida, alertou, no entanto, para o facto de existirem "inúmeros exemplos de pessoas a quem foi negado o direito de voto devido a estas novas leis".

"Uma só pessoa impedida de votar é uma pessoa demais. O governo deve aprender as lições dos problemas que estamos a assistir hoje nas assembleias de voto em todo o país e aceitar o facto de que as novas regras estão a prejudicar as nossas eleições", afirmou a diretora, Jess Garland.

Mais de 8.000 lugares de autarca estão em jogo em 230 autarquias locais em Inglaterra, numa eleição em que o primeiro-ministro, Rishi Sunak irá, pela primeira vez, medir o apoio ao Partido Conservador nas urnas, desde que tomou posse em outubro.

Parte das atenções estão centradas na nova exigência de identificação na mesa de voto com um documento com fotografia, uma medida criticada pela oposição Trabalhista por dificultar o voto de pessoas sem passaporte, carta de condução ou outros documentos.

As assembleias de voto aceitam passaportes britânicos, passaportes e bilhetes de identidade de países da União Europeia, cartas de condução britânicas ou europeias e cartões de transporte para reformados, entre outros documentos, como formas válidas de identificação nas eleições locais.

O governo também permitiu que as pessoas sem outros documentos válidos solicitassem um certificado de autorização de voto antes das eleições.

O professor de ciência política da Universidade de Strathclyde, na Escócia, John Curtice, disse que uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais dos Trabalhistas sobre os Conservadores será considerado um bom presságio para uma vitória da oposição nas eleições legislativas que deverão realizar-se no próximo ano, numa data ainda por definir.

Antes de chegarem ao poder, em 1997 e 2010, respectivamente, Tony Blair, do Partido Trabalhista, e David Cameron, do Partido Conservador, tinham ambos ganho por margens de dois dígitos as eleições autárquicas anteriores às legislativas, lembrou Curtice, em declarações à BBC.

Estas eleições realizam-se apenas em Inglaterra, enquanto a Irlanda do Norte adiou o escrutínio para 18 de maio. As autárquicas na Escócia e no País de Gales tiveram lugar no ano passado, tal como em Londres, que em 2024 vai escolher um novo presidente da Câmara Municipal [Mayor] e membros da Assembleia .

As urnas abriram às 7:00 e fecham às 22:00. A maior parte dos resultados serão divulgados na sexta-feira.

Entretanto, a votação foi suspensa no círculo de Coxford, em Southampton, sul de Inglaterra, devido à morte súbita do candidato Conservador Graham Galton.

"A lei prevê que, quando a prova do falecimento de um candidato é entregue ao presidente da assembleia de voto após a abertura das urnas, mas antes da proclamação dos resultados, o escrutínio deve ser abandonado e deve realizar-se uma nova eleição para esse círculo eleitoral", explicou a autarquia em comunicado.

Por conseguinte, acrescentou, "o presidente da assembleia de voto encerrou todas as assembleias de voto do círculo de Coxford e os eleitores não devem deslocar-se a esses locais".

A Câmara Municipal de Southampton informou os residentes de que uma nova eleição deverá repetir-se no prazo de 35 dias.