Novas restrições em Itália recebidas com protestos

Foto: Reuters

Não foram bem recebidas, as novas restrições impostas pelo Governo italiano, que entraram em vigor esta semana. Milhares de pessoas saíram à rua em protesto contra o encerramento forçado de cinemas, teatros e ginásios. Também os restaurantes e bares só podem receber clientes até às 18h00. Em Milão, as manifestações levaram mesmo a confrontos com a polícia de intervenção, que fizeram várias detenções.