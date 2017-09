Novas sanções a Pyongyang serão "inúteis e ineficazes" afirma Putin

Lusa05 Set, 2017, 08:57 / atualizado em 05 Set, 2017, 08:59 | Mundo

O Presidente russo Vladimir Putin durante uma conferência de imprensa no final da Cimeira dos BRICS em Xiamen, China | Agência Sputnik - Reuters

"A Rússia condena estes exercícios" da Coreia do Norte, que reivindicou no domingo o teste bem-sucedido de uma bomba H, "mas o recurso a seja que sanções forem é, neste caso, inútil e ineficaz", afirmou Putin, à margem de uma cimeira dos países BRICS.

A criação de uma "histeria militar não tem qualquer sentido (...) Tudo isso pode levar a uma catástrofe planetária", sublinhou.

A Coreia do Norte fez no domingo o seu sexto teste nuclear, desta vez com o lançamento de uma bomba de hidrogénio, a mais potente até à data, um artefacto termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.

A comunidade internacional condenou unanimemente o novo desenvolvimento de armamento norte-coreano. Após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos propuseram votar novas sanções ao regime de Kim Jong-un na próxima segunda-feira, uma medida que já tinha sido defendida pela Coreia do Sul e pelo Japão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar a avaliar a possibilidade de suspender o comércio com qualquer país que tenha negócios com Pyongyang e insinuou que não descarta um ataque à Coreia do Norte.

Por seu lado, a China e a Rússia apelaram ao diálogo com Pyongyang e propuseram o congelamento das manobras militares conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e a suspensão dos programas de armamento norte-coreanos, mas esta proposta foi recusada pelos Estados Unidos.