Novas variantes de covid baralham estratégias

A União Europeia vai acelerar a autorização de vacinas contra as várias estirpes do SARS-Cov-2. As novas variantes estão a causar preocupação em todo o mundo e a obrigar a um agravamento de medidas. Auckland, na Nova Zelândia, vai entrar de novo em confinamento após terem sido detetados três novos casos de covid-19.