Nove dos 80 infetados em Espanha sem "contactos de risco"

Nove dos 80 infetados no país não estiveram em locais ou com pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o que leva à suspeita de transmissão local.



As autoridades investigam assim se há um foco em território espanhol, pois há registo de casos sem contacto direto com pessoas infetadas.



Em Madrid, a correspondente da RTP, Daniela Santiago, está a acompanhar a evolução do novo coronavírus em Espanha.