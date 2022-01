Nove militares senegaleses destacados na Gâmbia dados como desaparecidos

Os militares senegaleses, que integram a missão da CEDEAO estacionada na Gâmbia, a ECOMIG, "são provavelmente reféns do MFDC" (Movimento das Forças Democráticas de Casamansa), a rebelião armada que luta há cerca de 40 anos pela independência de Casamansa, província do sul do Senegal que faz fronteira com a Guiné-Bissau, lê-se num comunicado do exército.

"As operações para os encontrar e proteger a zona estão em curso", acrescenta-se no comunicado.

A nota do exército senegalês adianta que durante os confrontos registados após uma "vigorosa ação militar", um dos rebeldes foi morto e três feitos prisioneiros.

Numa informação divulgada na segunda-feira, em que dava conta das duas baixas sofridas, um oficial superior e um oficial subalterno, o exército senegalês alegou ter aprisionado dois rebeldes.

Os confrontos com os alegados rebeldes ocorreram "no âmbito de uma ação de segurança e combate ao tráfico ilícito, em particular contra a exploração criminosa de madeira na fronteira com a Gâmbia", lê-se no comunicado de hoje.

"Durante os últimos cinco meses, 77 camiões que transportavam ilegalmente madeira do Senegal foram imobilizados pelo destacamento senegalês destacado na ECOMIG.

Autoridades locais de Casamansa e ambientalistas denunciam regularmente o envolvimento, segundo eles, de gambianos no tráfico de madeira na região e que é imputado aos MFDC.

Casamansa é palco de um dos conflitos mais antigos da África desde que os separatistas passaram a combater a partir das matas após a repressão de uma marcha em dezembro de 1982.

Depois de causar milhares de vítimas e devastar a economia senegalesa, o conflito passou a ser de baixa intensidade, com o Senegal a tentar normalizar a vida na província, tendo-se comprometido a reinstalar os deslocados.

A ECOMIG foi criada pela CEDEAO devido à crise política criada a partir da recusa do ex-presidente e ditador gambiano, Yahya Jammeh, em deixar o poder após a sua derrota nas eleições presidenciais de dezembro de 2016.

Yahya Jammeh viu-se finalmente forçado a partir para o exílio em janeiro de 2017 por pressão internacional e tropas senegalesas entraram em território gambiano.

O Senegal fornece a maior parte dos efetivos da ECOMIG, cujo mandato foi prorrogado em várias ocasiões.