Nove mortos e dois desaparecidos em naufrágio a leste da China

O cargueiro Tianfeng 369 contava com uma tripulação de 14 perssoas, antes de se afundar, numa área a 55 quilómetros da costa de Yantai, cidade na província chinesa de Shandong (leste).As autoridades de socorro marítimo receberam um alerta pelas 4h43 de domingo (20h43 de sábado em Lisboa), na sequência do qual enviaram uma embarcação e um helicóptero para a zona.Durante a operação, as autoridades resgataram três tripulantes e recuperaram nove corpos.

As operações de busca continuam na área do acidente, indicou a Xinhua.