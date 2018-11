Nove mortos em incêndio na Califórnia

Mário Aleixo c/Lusa10 Nov, 2018, 06:39 / atualizado em 10 Nov, 2018, 06:39 | Mundo

O xerife do condado de Butte, Korey Honea, disse na sexta-feira que sete das pessoas foram encontradas carbonizadas dentro dos seus carros, uma próxima da sua viatura e uma outra no interior de uma habitação.



As autoridades adiantaram que têm a informação de que pelo menos 35 pessoas estão dadas como desaparecidas em resultado de um incêndio na vila de Paradise, a w2290 quilómetros de San Francisco, e sublinharam que este fogo é já o mais destrutivo do estado da Califórnia, desde que há registos.



Um responsável do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, Scott McLean, explicou que as equipas de bombeiros desistiram de combater as chamas e, em vez disso, deram prioridade a ajudar a salvar pessoas.



Cenário assustador



Quando Paradise foi evacuada, a ordem provocou o êxodo desesperado de muitas pessoas que ficaram presas no trânsito e que foram obrigadas a abandonar os seus veículos para fugir a pé.





Com os incêndios também ativos no sul da Califórnia, as autoridades estaduais estimam em 250 mil o número total de pessoas forçadas a sair de suas casas. As ordens de evacuação incluíram a cidade de Malibu, onde habitam 13 mil pessoas, entre elas algumas das maiores estrelas de Hollywood.O presidente Donald Trump emitiu uma declaração de emergência fornecendo fundos federais para os condados de Butte, Ventura e Los Angeles.