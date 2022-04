Nove mortos em naufrágio de barco com imigrantes no Líbano

O exército resgatou hoje oito corpos de imigrantes afogados depois de já ter retirado o corpo de uma menina no sábado, elevando para nove o número de mortes no naufrágio, de acordo com dados provisórios citados pela agência francesa AFP.

Segundo as autoridades, 45 pessoas foram resgatadas após o naufrágio do barco que transportava cerca de 60 migrantes cuja nacionalidade não foi especificada.

A Agência Nacional de Notícias disse que os oito corpos foram encontrados perto de uma pequena ilha ao largo da costa da cidade de Trípoli.

O exército disse que vários dos resgatados foram tratados no local, enquanto outros foram levados para hospitais próximos. Uma pessoa foi detida por suspeita de ter enviado os migrantes, informou o exército, citado pela agência de notícias AP.

O gabinete do primeiro-ministro, Najib Mikati, informou no sábado que o barco se virou pouco depois de partir de Qalamoun, perto de Tripoli.

Durante muitos anos, o Líbano acolheu refugiados, mas desde o início do colapso económico, em outubro de 2019, milhares de pessoas abandonaram o país, em barcos, rumo à Europa.

O Líbano, uma pequena nação mediterrânea de seis milhões de pessoas, incluindo um milhão de refugiados sírios, enfrenta a pior crise económica da história moderna do país. A crise `empurrou` mais de três quatros da população do país para a pobreza.