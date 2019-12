Nove pessoas morrem em acidente em fábrica no leste da China

O colapso do tanque, com 15 metros, derrubou material empilhado na oficina, situada na cidade de Haining, província de Zhejiang, um centro da vasta indústria petroquímica da China.

As autoridades locais informaram que outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Os motivos do colapso estão a ser investigados.

O portal oficial da fábrica informa que foi fundada em 1983 e emprega atualmente 500 pessoas.

Acidentes industriais são frequentes na China, onde, em média, morrem 70.000 trabalhadores por ano, segundo a Organização Mundial do Trabalho.

Em 2015, duas explosões nas instalações químicas da zona portuária da cidade de Tianjin, nordeste da China, provocaram pelo menos 165 mortos, e causaram prejuízos de mais de mil milhões de dólares.

Segundo a organização não-governamental de proteção ambiental Greenpeace, a indústria química da China, a maior do mundo, "está terrivelmente pouco regulada".

"Acidentes trágicos acontecem quase todos os dias no país", afirmou a organização, num relatório difundido no ano passado.

A maioria das 33.000 unidades de produtos químicos na China está concentrada no leste do país, onde os níveis de densidade populacional são maiores.

Em março, uma enorme explosão numa fábrica de produtos químicos, situada na província vizinha de Jiangsu, matou quase 80 pessoas.

No mês passado, uma explosão de gás dentro de uma mina de carvão no norte da China matou 15 mineiros e feriu outros nove, enquanto um túnel rodoviário em construção no sudoeste entrou em colapso, matando quatro pessoas.