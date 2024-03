Novo balanço aponta para três mortos e 58 feridos devido a tornados nos EUA

Um dos tornados atingiu o condado de Logan, no estado de Ohio, causando a morte de três pessoas.

Num balanço inicial, realizado na quinta-feira à noite e que apontava para duas mortes, o vice-chefe do Departamento do Xerife de Logan, Joe Kopus, já tinha avisado que o número de vítimas mortais deveria aumentar, devido aos grandes danos sofridos em várias povoações.

Grande parte dos danos ocorreu nas aldeias de Russells Point e Lakeview, onde muitas casas pertencem a pessoas que vêm pescar e passear de barco.

O governador de Ohio, Mike DeWine, disse na sexta-feira que foi uma sorte a tempestade não ter ocorrido num fim de semana de verão, altura em que a zona teria muito visitantes.

"Nada me preparou, com base no que ouvimos e vimos nas fotografias, para realmente ver os danos", disse DeWine. "Há uma enorme quantidade de danos aqui", acrescentou.

Outros tornados atingiram zonas nos estados de Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri e Indiana, causando pelo menos 38 feridos em Indiana e mais de 20 em Ohio, além de danos em dezenas de habitações.

Em Indiana, um tornado danificou cerca de 130 casas em Winchester, deixando três pessoas com ferimentos graves, mas sem correr risco de vida, disse o autarca local.

A oeste de Winchester, as autoridades disseram que metade das estruturas da cidade de Selma, com 750 habitantes, podem ter sido danificadas.

Em Milton, no estado de Kentucky, duas pessoas ficaram feridas quando o automóvel em que seguiam foi atingido por destroços, arrastados por um tornado que danificou pelo menos 100 casas e empresas, disse o diretor de emergências do condado de Trimble, Andrew Stark.

As equipas de inspeção do Serviço Meteorológico Nacional norte-americano ainda estão a analisar os destroços, mas já anunciaram que há provas da formação de pelo menos cinco tornados e com mais força do que o previsto.