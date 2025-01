Novo balanço das autoridades de Gaza aponta para mais de 47 mil mortos

Num comunicado, o Ministério da Saúde local referiu que este balanço, divulgado um dia depois da entrada em vigor do acordo de cessar-fogo alcançado na semana passada entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas, contabiliza os 122 corpos que chegaram aos hospitais no último dia, incluindo 62 recuperados nas últimas 24 horas, e os 341 feridos.

O ministério sublinhou que "o número de vítimas da agressão israelita subiu para 47.035 mártires e 111.091 feridos desde 07 de outubro de 2023", realçando ainda que "ainda há vítimas soterradas nos escombros e deitadas nas ruas".

"As ambulâncias e as equipas da Proteção Civil não conseguem chegar até elas", o que faz temer que o número de vítimas possa ser mais elevado, acrescentaram as autoridades do enclave palestiniano.

Este balanço é o primeiro a ser divulgado pelas autoridades de Gaza após a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo no domingo.

O primeiro dia das tréguas foi marcado pela libertação de três reféns israelitas, raptadas durante os ataques do Hamas de 07 de outubro de 2023, e de 90 prisioneiros palestinianos (69 mulheres e 21 menores).

Israel lançou a sua ofensiva contra a Faixa de Gaza na sequência dos ataques do Hamas, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Desde outubro de 2023 também foram mortas mais de 850 pessoas pelas forças de segurança israelitas e em ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.