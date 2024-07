Deslizamentos de terras na Índia provocaram mais de 40 mortos

O responsável do distrito de Wayanad, no estado de Kerala, D.R. Meghasree, onde a queda de uma ponte está a dificultar as operações de salvamento, disse à imprensa que 45 pessoas tinham morrido e 116 outras estavam no hospital a receber tratamento.

"Centenas de pessoas estão potencialmente soterradas", declarou o exército em comunicado, acrescentando que cerca de 225 soldados foram enviados para o local para ajudar na busca e resgate de sobreviventes.

Várias pessoas feridas na catástrofe já foram levadas para um hospital distrital para receberem tratamento.

A agência de gestão de catástrofes de Kerala, que explicou que as equipas de bombeiros e as forças de segurança do Estado estavam a participar nas operações de busca e salvamento, juntamente com o exército, avisou que mais chuvas e ventos fortes estavam previstos para o final do dia (hora local).

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, reagiu na rede social X, declarando que os seus “pensamentos vão para todos aqueles que perderam os seus entes queridos” e que as suas “orações vão para os feridos”.



Distressed by the landslides in parts of Wayanad. My thoughts are with all those who have lost their loved ones and prayers with those injured.



Rescue ops are currently underway to assist all those affected. Spoke to Kerala CM Shri @pinarayivijayan and also assured all possible… — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2024

Assegurou também às autoridades locais “toda a ajuda possível” para lidar com a situação. O seu gabinete informou ainda que as famílias das vítimas receberão uma indemnização de 2.200 euros.





O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, que representou o distrito de Wayanad no parlamento indiano na anterior legislatura, disse estar “profundamente angustiado” com a catástrofe.



“Espero que todas as pessoas soterradas sejam rapidamente colocadas em segurança”, acrescentou.







Essenciais para reabastecer reservas de água

As monções, que varrem o Sul da Ásia de junho a setembro, oferecem uma pausa do calor do verão e são essenciais para reabastecer as reservas de água.

Mas também provocam inundações e aluimentos de terras, causando danos materiais e muitas mortes, cujo número tem vindo a aumentar nos últimos anos, sobretudo devido às alterações climáticas, de acordo com especialistas.

As barragens, a desflorestação e os projetos de desenvolvimento na Índia são também fatores que contribuem para o aumento do número de mortes.

No início deste mês, o país já tinha sido atingido por intensas tempestades de monção. Partes da megalópole de Mumbai ficaram inundadas, enquanto um raio matou pelo menos 10 pessoas no estado de Bihar, no nordeste do país.

Em Kerala, pelo menos 25 pessoas morreram em inundações e aluimentos de terras em 2021. Em 2018, quase 500 pessoas perderam a vida nas piores inundações registadas no estado em mais de um século.

c/agências