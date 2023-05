Novo bombardeamento russo com dezenas de drones e mísseis abate-se sobre Kiev

A Rússia intensificou a ofensiva aérea nas últimas semanas, com receio da alegada ofensiva ucraniana no sul do país., afirmou o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergii Popko.A capital ucraniana acordou com o soar das sirenes de emergência por volta das 2h30 e, segundo relatos ao, ouviram-se pouco depois fortes explosões com as defesas aéreas a intercetar os mísseis russos. Os feixes de luz das explosões iluminaram o céu e os ataques continuaram, tendo o alarme de ataque aéreo voltado a soar às 4h00., acrescentou, citando um relatório divulgado pela Força Aérea ucraniana, que indica que, acrescentam as autoridades ucranianas.

A população foi alertada para se manter afastada de janelas para não correr o risco de ser atingida pelos destroços.



Os destroços dos mísseis caíram em vários bairros da capital. Já no distrito de Solomyansky os destroços causaram um incêndio num prédio não residencial, que foi extinto.Alguns destroços provocaram incêndios em carros e caíram no jardim zoológico, mas nenhuma perda foi relatada, disse o autarca de Kiev, Vitali Klitschko.É a oitava vez este mês que ataques aéreos russos têm como alvo a capital, uma escalada após semanas de calma e antes do lançamento de uma contraofensiva que a Ucrânia tem preparado.O ataque também ocorre num momento em que o presidente Volodymyr Zelenksy está a concluir uma viagem relâmpago pela Europa, onde se encontrou com os líderes dos principais aliados da Ucrânia durante a guerra, tendo garantido promessas de mais ajuda militar.