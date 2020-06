Novo caso envolve polícia dos EUA

Foi bloqueado no Senado norte-americano o projecto de reforma da polícia proposto pelo partido republicano de Donald Trump. Os democratas não apoiaram as medidas por considerarem que as leis não vão suficientemente longe.



À falta de consenso, juntam-se acusações contra a polícia em vários pontos do país por abuso da força contra as minorias raciais.