Novo confinamento. Comunidade de Madrid em guerra com Governo central

Nos próximos 15 dias, ninguém pode sair ou entrar da capital espanhola, a não ser por motivos de força maior.



Em choque com a decisão do Ministério da Saúde, o governo da comunidade de Madrid recorreu aos tribunais para tentar travar esta ordem. Acusa o executivo de Sánchez de usurpação de competências e assegura que as medidas restritivas vão provocar 750 milhões de prejuízos e a destruição de 18 mil empregos, por semana.