Novo coronavírus atinge todos os Estados norte-americanos

Coube ao governador de West Virginia, Jim Justice, o papel de anunciar o primeiro caso de infeção por Covid-19. “Sabíamos que isto viria”, desabafou.





O número de vítimas mortais nos EUA ultrapassou uma centena. É de 108, com mais de 6300 casos confirmados em todos os Estados. Ontem, cumpriu-se o primeiro dia de restrições mais severas na área da Baía de S. Francisco, Califórnia. Foi ordenado aos quase sete milhões de residentes para que ficassem em casa e apenas saíssem em casos de urgência. Medidas em vigor até 7 de abril. Este foi o primeiro Estado a implementar este tipo de medidas.







O governador da Califórnia, Gavin Newson, avisou já que a maioria das escolas iria ficar encerradas todo o restante ano letivo – até ao fim de agosto – devido ao novo coronavírus.





O mayor de Nova Iorque disse estar a pensar numa quarentena idêntica para a cidade de Nova Iorque, com mais de oito milhões de residentes.





“É uma decisão muito difícil”, disse Bill de Blasio. “Nunca estivemos nesta posição. Nunca ouvi nada semelhante na história de Nova Iorque”, reforça.





O Estado de Nova Iorque é o que regista o mais elevado número de casos, com 1.374. No entanto, esta terça-feira, o Governador disse que não está a pensar colocar qualquer cidade de quarentena, algo que tem de ser feito sempre com aprovação estatal. “Nenhuma cidade se pode por de quarentena sem aprovação”, disse, revelando que as contas apontavam para um pico do surto dentro de 45 dias.





Esta terça-feira, a Florida juntou-se a outros 11 Estados no encerramento de bares e restaurantes. O maior centro comercial norte-americano, o Mall of America, no Minnesota, revelou que deve encerrar portas até ao fim do mês.

Acordo regional

Canadá e EUA estarão a finalizar um acordo para suspender todas as viagens não essenciais entre os dois países. Os media esperam um anúncio nos próximos dias.



Esta terça-feira, Donald Trump revelou que restrições a deslocações internas estão a ser avaliadas. “Podemos fazer um encerramento nacional. Temos esperança de que tal não seja necessário. É um grande passo”, afirmou.







“Senti que isto era uma pandemia muito antes de ter sido chamada de pandemia”, acrescentou, numa declaração bem diferente da proferida no último mês, quando disse que “dentro de uns dias, terá já descido para perto do zero”.

O vice-presidente Mike Pence anunciou entretanto que os militares norte-americanos poderão estar à disposição dos governadores que o solicitarem, para o estabelecimento de hospitais de campanha em zonas mais sensíveis ou até ajudar a ampliar hospitais já existentes.







O chefe do Pentágono, Mark Esper, revela ainda que as Forças Armadas têm disponíveis mais de cinco milhões de máscaras e mais de dois mil ventiladores e capacidade para fazer testes a casos suspeitos.