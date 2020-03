Novo coronavírus. Confirmados dois primeiros casos na Indonésia

Sigid Kurniawan, Antara via REUTERS

O Presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou hoje os dois primeiros casos positivos do coronavírus Covid-19 no país, explicando que se trata de cidadãos que estiveram em contacto com visitantes japoneses na Indonésia.