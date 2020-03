Novo coronavírus. "Estamos em território desconhecido", admite OMS

Dos mais de 90 mil casos confirmados em todo o mundo, mais de 48 mil conseguiram recuperar., referiu Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS, numa conferência em Genebra.

Segundo a OMS, em mais de 130 países não foram detetados casos de Covid-19.

#COVID19 is an infectious disease caused by a new #coronavirus introduced to humans for the first time. It spreads from person to person mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs or sneezes. pic.twitter.com/1erCABYbIQ