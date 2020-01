Novo coronavírus. França regista um terceiro caso positivo em Paris

Para já, França é o único país europeu a registar a presença da nova pneumonia viral que se assume cada vez mais como uma ameaça global. Os primeiros caso franceses foram assinalados em Paris e Bordéus, e foram sinalizados em duas pessoas chegadas da China.





Uma terceira pessoa foi agora diagnosticada também na capital francesa.





Este caso, refere o ministério em comunicado, “de um parente chegado de um dos primeiros casos diagnosticados, estava em investigação e é agora confirmado”.





De acordo com a ministra da Saúde, Agnès Buzyn, as autoridades sanitárias procuram agora reconstituir o historial destes pacientes de modo a poderem contactar com todas as pessoas que estiveram em contacto com eles.







Buzyn lembra que o período de incubação do vírus deverá “rondar os sete dias, entre dois e 12 dias”.







“É necessário enfrentar uma epidemia como se combate um incêndio, ir rapidamente à sua origem [e] circunscrevê-la tão rapidamente quanto possível”, sublinhou a governante.