Novo coronavírus. Governo de Itália estende quarentena a todo o país

Roma, 09 mar 2020 (Lusa) -- A quarentena imposta ao Norte de Itália devido à epidemia do Covid-19 vai ser estendida ao resto do país, a partir de terça-feira, como medida para conter a propagação do surto, anunciou hoje o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.