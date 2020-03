Novo coronavírus. Índia limita exportação de medicamentos

Foram impostas restrições semelhantes relativamente ao antibiótico metronidazol, várias versões da vitamina B e oito outros produtos medicinais, anunciou o Governo indiano, citado pela agência Bloomberg.



“A Índia restringiu a exportação de 26 ingredientes farmacêuticos ativos para exportação, o que representa cerca de dez por cento da sua capacidade de exportação”, afirmou o comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, Stephen Hahn.



A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos anunciou na passada semana a escassez de medicamentos relacionados com o coronavírus no país.



Os fabricantes de medicamentos indianos confiam na China para quase 70 por cento dos ingredientes ativos dos seus medicamentos.



“Mesmo os medicamentos que não são produzidos na China obtêm os seus ingredientes básicos lá”, referiu o analista do China Market Research Group, Shaun Rein.



A Índia é a fonte de cerca de 20 por cento dos suplementos mundiais de medicamentos genéricos do mundo. Contudo, depende da China para cerca de 66 por cento dos componentes químicos necessários à produção desses fármacos.



Uma análise do Governo indiano mostrou que 450 ingredientes de medicamentos podem ser afetados pela contenção de coronavírus na China, que inclui o bloqueio completo da província de Hubei – o centro da indústria farmacêutica do país.



“O setor está inteiramente conectado, de uma forma ou de outra, à China”, afirmou Rajvi Malik, presidente da Mylan NV, uma empresa norte-americana de produtos farmacêuticos.



Malik garantiu que, se o surto persistir, os fornecedores de ingredientes farmacêuticos e outros componentes de medicamentos vão ser afetados. A Mylan NV está a tentar encontrar alternativas para alguns ingredientes.

Os medicamentos restritos incluem o paracetamol, um dos analgésicos mais utilizados., afirmou o comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, Stephen Hahn.A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos anunciou na passada semana a escassez de medicamentos relacionados com o coronavírus no país.Os fabricantes de medicamentos indianos confiam na China para quase 70 por cento dos ingredientes ativos dos seus medicamentos., referiu o analista do China Market Research Group, Shaun Rein.. Contudo, depende da China para cerca de 66 por cento dos componentes químicos necessários à produção desses fármacos.Uma análise do Governo indiano mostrou que 450 ingredientes de medicamentos podem ser afetados pela contenção de coronavírus na China, que inclui o bloqueio completo da província de Hubei – o centro da indústria farmacêutica do país., afirmou Rajvi Malik, presidente da Mylan NV, uma empresa norte-americana de produtos farmacêuticos.Malik garantiu que, se o surto persistir, os fornecedores de ingredientes farmacêuticos e outros componentes de medicamentos vão ser afetados. A Mylan NV está a tentar encontrar alternativas para alguns ingredientes. “Poderá haver escassez aguda”

Em comunicado, o diretor-geral do Comércio Exterior indiano afirmou que “as exportações de API – ingredientes farmacêuticos – e formulações feitas com esses ingredientes vão ser restringidas com efeito imediato”. Contudo, não esclareceu qual a extensão dessas restrições.



A limitação da exportação pode levar a “uma escassez nos próximos dois meses”, garantiu o presidente do Conselho de Promoção e Exportação de Produtos Farmacêuticos da Índia, Dinesh Dua, citado pela Reuters. Em comunicado, o diretor-geral do Comércio Exterior indiano afirmou que “as exportações de API – ingredientes farmacêuticos – e formulações feitas com esses ingredientes vão ser restringidas com efeito imediato”. Contudo, não esclareceu qual a extensão dessas restrições., garantiu o presidente do Conselho de Promoção e Exportação de Produtos Farmacêuticos da Índia, Dinesh Dua, citado pela Reuters.

Nos Estados Unidos, as importações indianas representam cerca de 24 por centos dos medicamentos e 31 por cento de ingredientes para medicamentos.



Dua mostrou preocupação com a restrição e declarou que “se o coronavírus não for contido, poderá haver uma escassez aguda” de medicamentos.



Os especialistas afirmam que ainda não é possível perceber de que forma esta restrição vai colocar em causa a disponibilidade dos medicamentos nos países que importam da Índia e dependem da China.



O Governo indiano garantiu que existem stocks suficientes para os próximos três meses.



Os fabricantes de medicamentos têm, o hábito de manter entre dois a três meses de stock de “ingredientes-chave”. Contudo, com o encerramento das fábricas em Hubei, esse stock “vai começar a diminuir”, afirmam os especialistas.



“Se existir uma potencial escassez de medicamentos críticos, é preciso tomar medidas para garantir que voltem a estar disponíveis para os cidadãos”, afirmou o ex-chefe da unidade indiana da farmacêutica Novartis AG, Ranjit Shahani. Dua mostrou preocupação com a restrição e declarou que “se o coronavírus não for contido, poderá haver uma escassez aguda” de medicamentos.Os especialistas afirmam que ainda não é possível perceber de que forma esta restrição vai colocar em causa a disponibilidade dos medicamentos nos países que importam da Índia e dependem da China.Os fabricantes de medicamentos têm, o hábito de manter entre dois a três meses de stock de “ingredientes-chave”. Contudo, com o encerramento das fábricas em Hubei, esse stock “vai começar a diminuir”, afirmam os especialistas.“Se existir uma potencial escassez de medicamentos críticos, é preciso tomar medidas para garantir que voltem a estar disponíveis para os cidadãos”, afirmou o ex-chefe da unidade indiana da farmacêutica Novartis AG, Ranjit Shahani.