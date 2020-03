Novo coronavírus. Itália é já o segundo país do mundo com mais mortes

Só ontem morreram 49 pessoas, o número mais elevado no país desde o início do surto. O Governo já anunciou novas medidas para reforçar o sistema de saúde, como a contratação de 20 mil profissionais e o aumento do número de camas nos cuidados intensivos.