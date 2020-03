Novo coronavírus. Itália regista mais 133 mortos num dia e adota medidas mais drásticas

Os casos de contágio são já de 6.387, um aumento de 1.326 face a sábado, de acordo com a agência Efe, e localizam-se sobretudo na região da Lombardia, no norte do país.

O Governo italiano optou por adotar medidas mais drásticas de combate ao novo coronavírus. O primeiro-ministro italiano anunciou hoje a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19, uma medida que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Giuseppe Conte apareceu às 02h30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para "conter a propagação do contágio".

São medidas drásticas para tentar conter o coronavírus que está a afetar de forma severa o país. O decreto, na prática, coloca 16 milhões de pessoas de quarentena.





Qualquer pessoa que viva na região da Lombardia e outras 14 provínciasdo centro e norte do país precisam de uma autorização especial para viajar.A medida afeta cidades como Milão e Veneza.O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou igualmente o encerramento de escolas, ginásios, museus, clubes noturnos entre outros espaços públicos.A Itália tem neste momento o maior número de casos do novo coronavírus da Europa.As medidas agora anunciadas vão estar em vigor pelo menos até 3 de abril."Queremos garantir a saúde dos nossos cidadãos", disse Giuseppe Conte. "Compreendemos que estas medidas vão exigir sacrifícios, algumas vezes pequenos, outras vezes enormes".As 14 províncias também afetadas por estas medidas são Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso e Veneza."Não haverá qualquer movimento para e de estas áreas, ou dentro delas, a não ser por questões provadas relacionadas com trabalho, emergências ou questões de saúde", afirmou Conte. "Estamos a enfrentar uma emergência, uma emergência nacional. Temos que limitar que o vírus se espalhe e prevenir que os nossos hospitais fiquem sem resposta".

"Assumimos total responsabilidade política por esta decisão. Estamos convencidos de que essa emergência será superada", garantiu Giuseppe Conte.

OMS elogia "medidas ousadas" e "sacrifícios reais"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou hoje as "medidas ousadas" e os "sacrifícios reais" feitos pelo Governo de Itália e pela população para tentar conter a propagação da epidemia de Covid-19 no país.



Il governo & il popolo d´🇮🇹 stanno intraprendendo azioni decise e coraggiose con l´obiettivo di rallentare la diffusione del #coronavirus & proteggere il loro Paese & il 🌍. Stanno fronteggiando sacrifici notevoli. @WHO riconferma la propria solidarieta´ e il supporto all´🇮🇹. https://t.co/GK4CBcLjeq — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 8, 2020



