Novo coronavírus mata cinco vezes mais que gripe em Espanha

Espanha registou nas últimas 24 horas o menor número de mortes em duas semanas. Mesmo assim, morreram 605 pessoas infetadas com a covid-19. Um estudo de um dos centros de investigação de referência de Espanha na área da saúde pública revelou que o novo coronavírus matou cinco vezes mais do que a gripe no ano passado.