Novo coronavírus. OMS alerta: "Isto não é um ensaio"

O líder da Organização Mundial de Saúde está preocupado com o compromisso de alguns países no combate ao novo coronavírus. Tedros Adhanom Ghebreyesus avisa que o que se está a passar "não é um ensaio" e por isso é fundamental aumentar os esforços de contenção do vírus. É preciso fazer mais, diz.