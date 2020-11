Novo coronavírus: um patogénico contagioso, mutante e perigoso

Um patogénico perigoso para os ser humano, proveniente da grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos, mas que a mutação natural infetou os humanos.





Comportamentos sociais? Hábitos alimentares? Alterações genéticas? O certo é que este novo coronavírus está a dar muito que pensar e mesmo com a aplicação de muitas medidas sanitárias e de distanciamento, não deixa de marcar a sua presença.

O novo coronavírus, Covid-19 ou SARS-CoV-2

A Covid-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus, também denominado cientificamente por SARS-CoV-2, apresenta um espectro clínico variando que varia desde as infecções assintomáticas até aos quadros clínicos graves, a mortais.





De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80 por cento dos pacientes com Covid-19 são assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e apenas 20 por cento dos casos detetados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais cinco por cento podem necessitar de suporte médico ventilatório.

A questão central é que esta doença é altamente contagiosa e pode desencadear a aceleração de outras patologias inertes no nosso corpo, originando graves problemas de saúde, ou mesmo a morte.

Covid-19. Onde a podemos encontrar

Sendo um vírus microscópico, infelizmente não conseguimos detetar onde está à nossa espera para nos infetar ou se servir de nós como veículo de transporte.





Após estudos comportamentais, ficou comprovado que o novo coronavírus pode transmitir-se de pessoa para pessoa através de contatos próximos por meio de apertos de mãos, gotículas de saliva, espirros ou tosse.





Sendo este vírus um organismo "vivo", ele permanece ativo nos locais onde são deixados, como objetos ou superfícies: mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, telemóveis, etc. Daí ser extremamente importante a desinfecção das mãos e dos objectos circundantes.

Um estudo recente elaborado por investigadores japoneses e publicado na publicação cientifica online Clinical Infectious Diseases , demonstrou que o SARS-CoV-2 permanece ativo na pele durante nove horas. Isto se não forem executadas a medidas higiénicas como a necessidade de lavar as mãos com frequência.





Os investigadores nipónicos na comparam mesmo este novo coronavírus ao vírus da gripe e chegaram à conclusão que o agente patogénico que causa a gripe sobrevive na pele por cerca de 1,8 horas. Ou seja, cerca de quatro vezes menos tempo.





Mas

Superfícies com presença de ARN de coronavírus, mas não muito

Todos os dias milhares de pessoas contactam com objectos comuns. Caixas multibanco, maçanetas de portas, cadeiras, talheres, computadores e outras superfícies.





Motivo que levou um conjunto de investigadores norte-americanos a realizarem um estudo em Massachusetts e que procuraram recolher amostras em locais onde as pessoas diariamente tocam com frequência e sem grande limpeza.





E a surpresa revelou que apenas oito por cento das amostras davam positivas para a presença de ácido ribonucleico (ARN), ou seja, material genético SARS-CoV-2, mas não só. O material recolhido indicava ainda que a presença do patogênio existia em pequenas quantidades.





Tufts University em Medford, Massachusetts, e os colegas recolheram amostras várias vezes em 33 superfícies de locais públicos em Somerville, Massachusetts (

Amy Pickering, daem Medford, Massachusetts, e os colegas recolheram amostras várias vezes em 33 superfícies de locais públicos em Somerville, Massachusetts ( Conheça o estudo ).





Os locais onde foram registados maior presença do novo coronavírus foi numa a tampa de um caixote de lixo e numa loja de bebidas.

A surpresa foi que todas as amostras mostraram apenas contaminação de “baixo nível”, e o risco de infecção ao tocar uma das superfícies contaminadas é baixo, dizem os pesquisadores.





A equipa descobriu ainda que a percentagem de amostras positivas neste distrito atingiu o pico cerca de sete dias antes de ser dado como oficial um pico de casos Covid-19 neste mesmo distrito. O que revela que uma amostragem das superfícies tocadas por uma grande quantidade de pessoas pode fornecer um aviso de um surto de infecções, admitem os autores.

Propagação do coronavírus nas famílias é rápida e muitas vezes silenciosa

O campo da investigação do novo coronavírus está cada vez mais “fino”. Os investigadores procuram agora saber a correlação nos contactos mais próximos indo mesmo ao seio familiares.





Sabe-se agora que o novo coronavírus espalha-se de forma mais eficiente no interior das nossas residências do que se pensava.













Melissa Rolfes, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, Geórgia, recrutou 101 residentes norte-americanos, todos eles com teste positivo para SARS-CoV-2 e que desenvolveriam sintomas de Covid-19 ( Conheça o estudo ).





Uma semana após a inscrição, os investigadores recolheram os resultados de testes diários e chegaram à estimativa conservadora da disseminação da doença.











Os investigadores excluíram os contatos positivos, quando as famílias se inscreveram no estudo e obtiveram que 75 por cento dos participantes e familiares próximos tiveram resultados positivos, mesmo tendo afirmado terem executado todas a s medidas de protecção e isolamento.

Anti-corpos de combate ao coronavírus duram meses

Está provado que o novo coronavírus tem uma forma disseminação. Mas há já uma boa notícia: sabe-se que a defesa de anticorpos do corpo humano contra o coronavírus permanece forte, pelo menos três meses após a infecção, de acordo com um estudo com mais de 100 pessoas que, em sua maioria, tinham Covid-19 leve a moderado.



Icahn School of Medicine no Monte Sinai na cidade de Nova Iorque e seus colaboradores analisaram amostras de sangue de mais de 30 mil pessoas infectadas com SARS-CoV-2 (

Ania Wajnberg dano Monte Sinai na cidade de Nova Iorque e seus colaboradores analisaram amostras de sangue de mais de 30 mil pessoas infectadas com SARS-CoV-2 ( A. Wajnberg et al Science ).





A larga maioria (cerca de 90%) das pessoas infetadas tinham níveis moderados ou altos de anticorpos no sangue e as experiências mostraram que esses anticorpos podem bloquear o vírus de infetar as células.











A equipa de investigadores testou novamente um subconjunto de 121 indivíduos, em duas datas posteriores, e descobriu que seus níveis de anticorpos estavam estáveis durante pelo menos três meses.







Cinco meses após o início dos sintomas, os anticorpos dos indivíduos mostraram apenas um declínio modesto. Os autores dizem que é “muito provável” que os anticorpos protejam as pessoas da reinfecção.

Testes rápidos ao coronavírus eficazes? Depende

Os testes rápidos de antígeno para o coronavírus fornecem resultados em 30 minutos. Mas nem todos os testes do mercado são igualmente eficazes na detecção do vírus.





Os ensaios baseados em antígenos detetam proteínas de superfície específicas, ou antígenos, em partículas SARS-CoV-2 e são fáceis de usar e baratos de produzir.







Erasmus University Medical Center em Roterdão, Holanda, usaram cinco ensaios rápidos de antígeno comercialmente disponíveis em amostras de 1754 pessoas, que já tinham testado positivo para coronavírus com o teste de reação em cadeia da polimerase padrão, que é altamente sensível, mas lento ( Vários investigadores liderados por Marion Koopmans, doem Roterdão, Holanda, usaram cinco ensaios rápidos de antígeno comercialmente disponíveis em amostras de 1754 pessoas, que já tinham testado positivo para coronavírus com o teste de reação em cadeia da polimerase padrão, que é altamente sensível, mas lento ( Conheça o estudo ).

Os dois testes mais sensíveis detectaram o vírus mais de 97 por cento das vezes, enquanto o teste menos sensíveis detetaram apenas em cerca de 75 por cento dos casos.





Todas as amostras vieram de pessoas com sintomas de Covid-19, com tendência a altos níveis de coronavírus.







Os investigadores alertam que os testes rápidos de antígenos podem ser menos eficazes em detetar a presença do vírus em pessoas com baixos níveis de vírus, apesar desta descoberta ainda não ter sido validade pela Organização Mundial de Saúde.





Em resumo e perante este vírus "super-inteligente" nunca é demais a protecção individual.





Informe-se sobre os factos e tome as precauções adequadas para se proteger a si e às pessoas à sua volta e siga os conselhos partilhados pela Direção Geral da Saúde.