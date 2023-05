Novo embaixador da China nos EUA pede mais diálogo entre os dois países

Xie, um diplomata de carreira com longa experiência em Washington, aterrou em Nova Iorque na terça-feira, anunciou a embaixada chinesa, em comunicado. Vai substituir Qin Gang, que foi nomeado este ano ministro dos Negócios Estrangeiros.

"As relações China-EUA estão a atravessar grandes dificuldades e enfrentam desafios sérios", disse Xie, segundo a mesma nota.

"Sinto um glorioso sentido de dever e uma pesada responsabilidade. Os meus colegas e eu vamos enfrentar as dificuldades, assumir as nossas responsabilidades e cumprir a nossa missão", acrescentou.

O embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, afirmou, na rede social Twitter, ter oferecido um "jantar de despedida" a Xie antes da partida, num período de "difícil relação entre os Estados Unidos e a China".

"Estou ansioso para trabalhar com Xie na nova função", acrescentou o diplomata.

O Departamento de Estado norte-americano deu também as boas-vindas ao novo representante chinês no país e destacou o compromisso em manter canais de comunicação com Pequim.

"Queremos trabalhar com o embaixador designado e a sua equipa", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em conferência de imprensa.

Antes de poder iniciar oficialmente o seu trabalho, Xie deve apresentar credenciais ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, processo cuja data é definida pela Casa Branca.

Segundo a biografia oficial, Xie, de 59 anos, é oriundo da província de Jiangsu, uma das mais prósperas do país. Desempenhou anteriormente o cargo de vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e de representante do Ministério em Hong Kong.

Engenheiro de formação, Xie entrou para o corpo diplomático chinês em 1986, passando um longo período no gabinete para os assuntos norte-americanos do Ministério. Esteve colocado duas vezes em Washington, no início dos anos 2000, antes de se tornar embaixador na Indonésia.

As relações entre a China e os Estados Unidos deterioraram-se, nos últimos, anos devido às tensões comerciais, tecnológicas, de direitos humanos, Taiwan, Hong Kong ou a soberania do mar do Sul da China.

Nos últimos meses, as tensões agravaram-se com o derrube em território norte-americano de um balão da China alegadamente usado para fins de espionagem, a posição de Pequim sobre a guerra na Ucrânia e a possível proibição nos EUA da aplicação de vídeo TikTok, desenvolvida pela empresa chinesa ByteDance.