Novo estudo clínico demonstra que vacina da AstraZeneca tem 79% de eficácia

O ensaio clínico foi feito nos Estados Unidos, no Chile e no Peru e envolveu uma amostra significativa de pessoa com mais de 65 anos. A Astrazeneca e a universidade de Oxford reafirmam que os resultados do estudo revelam que a vacina não representa riscos acrescidos para a formação de coágulos sanguíneos.