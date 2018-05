Novo estudo diz que furacão Maria matou mais de 4.600 pessoas em Porto Rico

Lusa29 Mai, 2018, 17:42 / atualizado em 29 Mai, 2018, 17:46 | Mundo

A partir de ações de trabalho de campo, uma equipa de investigadores da Universidade de Harvard constatou que, nos três meses seguintes ao furacão, a taxa de mortalidade naquele território norte-americano aumentou 62% em comparação com os níveis registados no mesmo período em 2016.



O estudo recordou que o furacão Maria, que oscilou entre as categorias 4 e 5 (a mais elevada) quando atingiu a ilha de Porto Rico a 20 de setembro de 2017, deixou um rasto de destruição, com muitas casas danificadas, estradas cortadas, infraestruturas arrasadas e dezenas de milhares de pessoas obrigadas a procurarem refúgio em abrigos. Muitos habitantes ficaram privados de eletricidade, água, telefone ou de transportes, o que impossibilitou as pessoas de terem acesso a cuidados.



Na altura, e perante o caos que se instalou naquele território norte-americano com três milhões de habitantes, a reação do governo federal norte-americano foi criticada, com muitas vozes a afirmaram então que a resposta de Washington tinha sido lenta.



As vozes críticas mencionaram então que a atenção atribuída a Porto Rico contrastava com a máxima prioridade que tinha sido dada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, aos Estados do Texas e do Louisiana, atingidos por outro furacão no mesmo período (Harvey).



A ilha de Porto Rico não integra os 50 Estados norte-americanos, mas é um dos cinco territórios que pertencem aos Estados Unidos e os respetivos habitantes têm cidadania norte-americana. Não tem representantes no Congresso norte-americano e várias leis só são aplicadas localmente.



As autoridades locais contabilizaram oficialmente 64 mortes relacionadas com o furacão, mas este número foi rapidamente contestado.



Em dezembro passado, o jornal The New York Times analisou as certidões de óbito registadas naquele território e constatou que os dados indicavam que mais de 1.000 mortes tinham ocorrido nos 40 dias seguintes à intempérie.



De acordo com os autores do novo estudo, publicado no título especializado New England Journal of Medicine, os números de mortos são tão díspares por causa de dificuldades de registo.



Para integrar o balanço oficial do desastre natural, segundo esclarece o novo estudo, a morte da pessoa tinha de ser confirmada pelo Instituto de Medicina Legal de Porto Rico, algo que se tornou difícil de fazer por causa da destruição das estradas e da escassez de transportes. Ou seja, acrescenta o relatório, as certidões de óbitos registadas nos meses seguintes não mencionavam necessariamente se as mortes estavam relacionadas com o furacão Maria.



De forma a conseguir um balanço mais preciso, os investigadores da Universidade de Harvard organizaram uma espécie de recenseamento e visitaram 3.299 casas em toda a ilha. Dentro desta amostra representativa, os investigadores perguntaram se tinham morrido pessoas entre o período de 20 de setembro e 31 de dezembro de 2017.



Este trabalho de campo foi desenvolvido em janeiro e fevereiro deste ano.



Em termos estatísticos, os resultados permitiram estabelecer uma taxa de mortalidade de 14,3 mortos em cada 1.000 pessoas no período em análise, o que representou um aumento de 62% face ao mesmo período de 2016. Estes valores traduzidos em número de habitantes, representam mais de 4.645 mortes.



"A nossa estimativa é coerente com os artigos publicados na imprensa que avaliaram o número de mortes no primeiro mês após o furacão", escreveram os investigadores de Harvard, que também admitiram que a estimativa alcançada é provavelmente baixa por causa das pessoas que viviam sozinhas e morreram na intempérie.