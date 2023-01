Novo figurino do Congresso dos EUA é desafiante para Biden e Republicanos

Na terça-feira, o Congresso dos EUA reinicia os trabalhos pela primeira vez com a composição saída das eleições intercalares de novembro, onde os Democratas consolidaram a sua maioria no Senado, mas perderam para os Republicanos a maioria na Câmara de Representantes.

Esta nova configuração, com um Congresso dividido, trará desafios acrescidos a Joe Biden, com os Republicanos a prometerem usar a sua maioria na câmara baixa para uma fiscalização mais intensiva e agressiva do Governo norte-americano.

Os Democratas, por sua vez, prometem recorrer à maioria no Senado para travar as iniciativas legais que os Republicanos tentarão aprovar na Câmara de Representantes, nomeadamente na área económica, cumprindo as promessas eleitorais de procurar diminuir a carga fiscal e conter o ímpeto de investimento público desenhado pelo Governo de Biden.

Para Nuno Gouveia, especialista e autor de livros sobre política dos EUA, a agenda legislativa de Biden "será completamente dominada por este novo Congresso dividido".

"Se nos dois primeiros anos, Biden conseguiu ter maioria em ambas as câmaras do Congresso e passar importantes pacotes legislativos, o mesmo não irá suceder até 2024", disse Gouveia em declarações à agência Lusa.

Conclusão semelhante tira Barbara Lewin, investigadora de Ciência Política e Governação na Northwestern University, do estado de Illinois, salientando a atitude agressiva que muitos dos congressistas Republicanos mostraram durante a campanha das eleições intercalares, com fortes críticas à política económica de Biden.

"Apesar de a maioria Republicana ser curta -- 222 contra 212 (há um lugar vago, após a morte do congressista Democrata Don McEachi) -- muitas das figuras deste partido aparecem com uma agenda política radical e, sobretudo, com uma enorme vontade em fazer prova de vida do seu projeto, depois de os resultados eleitorais terem ficado abaixo das expectativas", explicou Lewin, em declarações à Lusa.

Uma das figuras que terá mais relevo será o provável futuro líder da maioria Republicana na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, que está a ser pressionado pela ala mais conservadora do partido para radicalizar o seu discurso contra a Casa Branca.

Uma carta divulgada pelos congressistas Republicanos mais moderados apela, noutro sentido, ao "foco numa governação responsável", sob pena de os eleitos do partido "não cumprirem a grande responsabilidade que foi confiada" pelo eleitorado, adianta.

O problema de McCarthy, que tem a simpatia de parte importante da ala mais radical, é que não se pode dar ao luxo de abdicar do apoio desta fação moderada, já que dispõe de uma base de apoio reduzida: para ser eleito, McCarthy necessita de 218 votos e, neste momento, seis congressitas declararam que não irão votar nele para `speaker`.

"Apesar de ser crível que McCarthy acabará por ser eleito, as concessões que já fez aos críticos garantem que terá pouca margem para colaborar com a Administração Biden em qualquer matéria", lembrou Nuno Gouveia.

Os Republicanos não estão imunes a problemas, nesta nova sessão do Congresso, com profundas divisões ideológicas entre a ala mais moderada e a fação mais radical, que aposta na reeleição de Trump nas presidenciais de 2026 e quer preparar o terreno para essa campanha.

Por outro lado, já começaram a vir à superfície alguns casos que podem provocar danos na imagem do partido, como é o de George Santos, congressista acusado de ter inventado parte relevante do seu currículo pessoal e profissional, num processo que está a causar profundo embaraço entre os Republicanos.

Mas, apesar de terem reforçado a sua posição no Senado, os Democratas também contam com dificuldades acrescidas na câmara alta, depois de ficar comprometida a sua maioria de 51-49 saída das eleições, com a senadora Kirsten Sinema, do Arizona, a abandonar o partido e a tornar-se senadora independente.

"Não é uma maioria confortável e poderá ter ainda a oposição do senador democrata da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, em diversas matérias, como aconteceu nos últimos dois anos. Ou seja, até no Senado Joe Biden não terá vida fácil", concluiu Nuno Gouveia.

"A Casa Branca teme ainda que a maioria Republicana ative as diferentes comissões de inquérito na Câmara de Representantes para fazer uma `caça` à família do Presidente, nomeadamente com uma investigação aos negócios do filho Hunter Biden nos países do leste europeu", defende Barbara Lewin.

Esta investigadora lembrou as promessas eleitorais dos Republicanos, em particular aqueles que são mais próximos do ex-Presidente Trump, de não deixar esquecer as suspeitas sobre a atividade profissional de Hunter, quando Biden era vice-Presidente de Barack Obama.

Mas Lewin acrescentou que as comissões parlamentares podem também servir para travar muitos dos projetos de investimento desenhados pela Casa Branca, fazendo atrasar, ou mesmo neutralizar, as promessas eleitorais de Biden.

Nuno Gouveia acredita que os Republicanos poderão ainda querer investigar a forma como o Departamento de Justiça tem tratado Trump ou a forma como o Governo lidou com a pandemia de covid-19.

"Como temos visto, este tipo de investigações podem ter bastante eficácia contra os Democratas", defende Gouveia, que concorda com Lewin no diagnóstico dos danos que isto também pode provocar a uma eventual recandidatura presidencial de Biden.

"Diria que para Biden ser reeleito irá necessitar de duas coisas: manter-se acima da luta radical entre os partidos e que o Partido Republicano continue neste rumo trumpista e radical, desfasado da maioria dos norte-americanos, como observamos nestes últimos três ciclos eleitorais", concluiu Gouveia.