Novo Governo alemão será uma coligação de continuidade

Dois meses depois das eleições, a Alemanha conhece esta quarta-feira as principais linhas do acordo para a criação de um novo Governo. O comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, adianta que foram necessárias cedências de parte a parte, para fechar este acordo de coligação.