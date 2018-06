Novo Governo de Barcelona estende a mão ao novo Governo de Madrid

02 Jun, 2018, 14:25 / atualizado em 02 Jun, 2018, 14:30 | Mundo

Na tomada de posse do novo Governo catalão não estavam presentes nem foram convidados quaisquer membros membros do Governo espanhol ou dos partidos parlamentares da Catalunha.



Quim Torra prometeu “cumprir lealmente as obrigações do cargo de presidente da Generalitat, em fidelidade com a vontade do povo da Catalunha, representando no parlament”. Na linha do que fizera em 1916 o seu antecessor Carles Puigdemont, não se referiu nem ao Rei nem à Constituição do Estado espanhol.





O novo chefe do executivo de Barcelona prometeu continuar a lutar pela república catalã e manifestou confiança em que Puigdemont possa regressar e ser investido.